Лавров назвал шагом к эскалации поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину

Москва, , 15:29 — REGNUM Поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции 22 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы внешнеполитического ведомства, этот шаг Великобритании приведёт к «дальнейшему качественному, серьезному наращиванию эскалации». Лавров добавил, что Москва будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном.

«Мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское движение Campaign for Nuclear Disarmament (CND), пропагандирующее ядерное разоружение стран, выступило против планов Великобритании поставить для Вооружённых сил Украины бронебойные снаряды, содержащие в составе обеднённый уран. Как считает организация, использование подобных снарядов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.