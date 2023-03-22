Лавров: конвенцию о запрете оружия с обеднённым ураном мешает создать Запад

Сочи, Краснодарский край, , 15:41 — REGNUM Конвенции о запрете оружия с обеднённым ураном до сих пор не существует из-за препятствий со стороны Запада, сообщил 22 марта журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам встречи в Сочи с коллегой из Эритреи Османом Салехом Мохаммедом глава МИД РФ сделал заявление на тему боеприпасов с обеднённым ураном.

По его словам, конвенции, запрещающей такие боеприпасы, «пока ещё нет, потому что этому препятствует целый ряд стран, в разработке такого документа, в том числе и ведущие западные страны».

Напомним, тема боеприпасов с обеднённым ураном активно обсуждается в связи с заявлением из Лондона: 21 марта заместитель британского министра обороны Аннабель Голди пообещала поставлять Киеву «бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран».

Президент России Владимир Путин анонсировал реакцию Москвы на поставку таких боеприпасов Киеву. МИД РФ в свою очередь указал, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.