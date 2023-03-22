Минск, , 14:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью государственному информационному агентству БелТА заявил, что антироссийские санкции Запада не смогут разрушить российскую и белорусскую экономику.

Ответ на санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Может быть, и хорошо, что они [Запад — ред.] ввели эти санкции. Мы теперь будет заниматься собой. <…> Абсолютно точно могу сказать, что мы не рухнули и не рухнем», — сказал белорусский президент.

Также Лукашенко отметил, что теперь Россия и Белоруссия смогут полноценно сосредоточиться на развитии внутренней экономики и наладить отечественное производство.

Ранее на официальном сайте Кремля было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина: «Стороны выступают против всех односторонних санкций…»