В совместном заявлении лидеры России и Китая выступили против односторонних санкций

Москва, , 20:00 — REGNUM Россия и Китай выступают против односторонних санкций, установленных в обход Совета безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном на сайте Кремля 21 марта.

Штаб ООН

«Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

Кроме того, лидеры России и Китая видят расширение практики применения политически мотивированных санкций и ограничений.

«Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали 21 марта в Москве ряд документов о сотрудничестве. Подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, широкие перспективы сотрудничества открываются и в газовой сфере. Будут расширяться поставки СПГ. Есть также возможность наращивать экспорт в КНР мяса, зерна и других категорий товаров.

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