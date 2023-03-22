Глава британского МИД: поставка Киеву снарядов с обеднённым ураном не приведёт к ядерной эскалации

Лондон, , 14:21 — REGNUM Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли не считает, что поставка Киеву снарядов с обеднённым ураном будет способствовать нарастанию ядерной угрозы. Об этом он заявил 22 марта на британском телеканале Sky News.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия», — сказал Клеверли.

По его мнению, боеприпасы с радиоактивным сердечником не представляют угрозы для российский стороны, так как их будут поставлять ВСУ только для «самообороны».

О том, что на Украину планируется поставлять снаряды с обеднённым ураном, ранее сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. При этом пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не собирается этого делать.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления Лондона о планах поставлять на Украину снаряды с обеднённым ураном, сказал, что на это придётся ответить. Он также отметил, что решение передать Киеву радиоактивные боеприпасы подтверждает намерение Запада «воевать с Россией до последнего украинца».

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, надо будет подумать, как Москве следует ответить на подобное. Он подчеркнул, что применение данных снарядов сопровождается радиоактивным заражением.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко спрогнозировал страшный ответ РФ на снаряды с обеднённым ураном