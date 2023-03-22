Лондон, 22 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли не считает, что поставка Киеву снарядов с обеднённым ураном будет способствовать нарастанию ядерной угрозы. Об этом он заявил 22 марта на британском телеканале Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия», — сказал Клеверли.

По его мнению, боеприпасы с радиоактивным сердечником не представляют угрозы для российский стороны, так как их будут поставлять ВСУ только для «самообороны».

О том, что на Украину планируется поставлять снаряды с обеднённым ураном, ранее сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. При этом пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не собирается этого делать.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления Лондона о планах поставлять на Украину снаряды с обеднённым ураном, сказал, что на это придётся ответить. Он также отметил, что решение передать Киеву радиоактивные боеприпасы подтверждает намерение Запада «воевать с Россией до последнего украинца».

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, надо будет подумать, как Москве следует ответить на подобное. Он подчеркнул, что применение данных снарядов сопровождается радиоактивным заражением.