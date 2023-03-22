Варшава, 22 марта, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой 22 марта заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву вызывает у польского правительства обеспокоенность.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Визит председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина. — Прим. ред.] в Москву вызывает у нас беспокойство. Мы постараемся убедить Китай не поддерживать Россию», — сказал Моравецкий.

Также премьер-министр Польши отметил, что ось Китай — Россия является небезопасной для благополучия устоявшегося мирового порядка.

Напомним, в результате государственного визита Си Цзиньпина в Москву, стартовавшего в понедельник, 20 марта, между Россией и Китаем был подписан план развития сотрудничества до 2030 года. Была поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах.