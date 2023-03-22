Москва, 22 марта, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Планы Лондона по передаче Киеву боеприпасов с обеднённым ураном являются очередной провокацией со стороны Британии, направленной на выведение конфликта на территории Украины на новый уровень агрессии. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Как указала российский дипломат, такое решение является вопросом «абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов», и в первую очередь — США и Великобритании, в международных делах.

«Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение», — сказала она.

Также Захарова указала, что после такого решения все заявления Лондона, Вашингтона и других стран НАТО о мире, благополучии и будущем народа Украины являются ложью и обманом.

При этом официальный представитель МИД РФ уточнила, что на фоне этого не остаётся никаких сомнений на тему того, что страны коллективного Запада намерены уничтожить Украину.

«Все разговоры — после заявлений о намерении поставить снаряды с обедненным ураном — о том, что они видят благополучие Украины в будущем, заканчиваются», — добавила Захарова, также назвав использование указанного вида боеприпасов геноцидом как в отношение населения, против которого они будут применяться, так и в отношении использующих их.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона.