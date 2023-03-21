Москва, 21 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин надеется, что спортсмены из Китая примут участие в цифровых соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом он заявил 21 марта, выступая в Кремле после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

«Конечно, ждём делегацию китайских спортсменов весной следующего года в Казани на первом международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» по инновационным видам спорта», — сказал Путин.

Кроме того, Китаю предложили продолжить инициативу России и провести вторые «Игры будущего».

Соревнования на «Играх будущего» в Казани будут проходить за компьютерами. Планируется проводить виртуальные гонки, футбол, баскетбол и другие игры.