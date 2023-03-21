Москва, 21 марта, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве

«Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», — сказал российский президент.

Северный морской путь является кратчайшим морским путем между Европейской частью Российской Федерации и Дальним Востоком, а также ключевым маршрутом по товарообеспечению более 20 миллионов человек, проживающих на Крайнем Севере.

Напомним, 21 марта переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций стран проходят в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.