Будапешт, 21 марта, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Будапешт не поддержит возможное вступление Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс НАТО до тех пор, пока права закарпатских венгров не будут восстановлены.

Dimitrios Karvountzis/Global Look Press Петер Сийярто

«Я дал понять, что венгерская позиция по процессу украинской евроинтеграции будет зависеть главным образом от того, уважает ли Украина права венгерского национального сообщества и вернёт ли она ему те права, которыми оно располагало до 2015 года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с коллегами по Евросоюзу.

В свою очередь, президент Венгрии Каталин Новак потребовала от Украины предоставить гарантии нерушимости прав национальных меньшинств. Позицию властей Венгрии также разделяют лидеры Австрии и Италии.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Сийярто неоднократно подвергал критике политику Украины в отношении нацменьшинств, называя неприемлемым отношение Киева к закарпатским венграм и другим проживающим на территории страны народам.