Глава МИД Венгрии обвинил Киев в выделении средств на украинизацию нацменьшинств

Будапешт, , 17:28 — REGNUM Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает неприемлемым политику Киева, направленную на украинизацию закарпатских венгров и других национальных меньшинств на Украине. Об этом он 6 марта заявил, выступая в парламенте республики.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюз выделяет миллиарды евро на поддержку функционирования украинского государства, а некоторые украинские госучреждения обещают поддержку в размере 300 тысяч форинтов (около $850) в год в течение четырёх лет семьям, записавшим детей не в классы меньшинств, а в классы украинского языка», — сказал Сийярто.

Министр также подчеркнул, что в Венгрии детей украинских беженцев приняли в 1247 детских садов и школ. В то же время, отметил он, на Украине планируют закрыть 99 школ с преподаванием на венгерском языке, а также ввести другие ограничения в образовательных программах для нацменьшинств. Будапешт будет добиваться соблюдения прав венгров через Венецианскую комиссию.

Напомним, в сентябре на Украине начнёт действовать ограничение, запрещающее преподавать более 20% предметов на языке нацменьшинств. Кроме того, экзамены в школах можно будет сдавать только на украинском языке.

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