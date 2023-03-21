Минобороны РФ: за сутки на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 солдат

Москва, , 14:03 — REGNUM За минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 95 военнослужащих. Об этом 21 марта в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы «Мста-Б» на боевой позиции © Алексей Майшев/РИА Новости

По сообщению представителя Минобороны РФ, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки российских войск сил «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР).

На указанном направлении за сутки уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за последние стуки ВС РФ удалось сбить украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка (ДНР).