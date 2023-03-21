Вашингтон, 21 марта, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Дружеские объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином во время его государственного визита в Москву стали поводом для беспокойства Вашингтона. Об этом заявил американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм, передаёт Newsweek.

Shen Hong/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи

Он отметил, что встреча лидеров Китая и России в Москве наглядно показала, что у Соединённых Штатов появился сильный конкурент на дипломатической арене, что может грозить США потерей своих позиций главного мирового игрока в плане дипломатии.

«Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминаем о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника», ― указал эксперт.

Он также подчеркнул, что встреча и дружеские отношения Путина и китайского лидера «подняли вопросы о том, не рискуют ли США потерять своё место бесспорного лидера в международной дипломатии».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом 20 марта. В тот же день состоялись переговоры китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Беседа длилась почти 4,5 часа.

Напомним, журналисты газеты South China Morning Post указали, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который стал первым государственным визитом после его переизбрания на пост главы Китая, должен послать сигнал о провале попыток стран Запада изолировать Москву и Пекин.