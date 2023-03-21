Москва, , 10:52 — REGNUM Сдача в плен будет считаться преступления только тогда, когда она была совершена добровольно, то есть сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать пленения. Об этом 21 марта говорится в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы, который приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

«Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)», — указывается в документе.

Отмечается, что в ходе рассмотрения уголовного дела о добровольной сдаче в плен суды должны учитывать статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ, согласно которой военнослужащий в ходе боевых действий, даже при нахождении в отрыве от своей воинской части и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику и избегать пленения. При этом в бою он обязан с честью выполнять свой воинский долг.

«Под сдачей в плен следует понимать различные действия (бездействие), в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. В тех случаях, когда действия (бездействие), направленные на сдачу в плен, не завершаются переходом на сторону противника по причинам, не зависящим от воли лица, содеянное образует покушение на сдачу в плен», — уточняется в проекте постановления.

Также добавляется, что, согласно примечанию к статье 3521 УК РФ, впервые добровольно сдавшегося в плен военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности исключительно в случае наличия всех предусмотренных в этой норме условий (принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и не совершение во время пребывания в плену других преступлений).

В то же время, указывается, что добровольная сдача в плен квалифицируется по статье 3521 УК РФ только в случае отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена).

«Если судом будет установлено, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, именно в этих целях сдалось в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противник», — поясняется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова написала, что десять российских военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена, находятся в тяжёлом состоянии. Также были освобождены ещё 29 защитников из ДНР.