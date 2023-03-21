Москва, 21 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. У председателя КНР Си Цзиньпина, заявившего накануне, что курс Китая на стратегическое сотрудничество с Россией остается прежним, сегодня, 21 марта, ещё один насыщенный день в Москве. В первой половине дня китайский лидер встретится с премьер-министром российского правительства Михаилом Мишустиным. Затем в Большом Кремлевском дворце состоятся его официальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. После церемонии представления делегаций двух стран состоятся два раунда переговоров, подписание документов, заявления глав государств для прессы и государственный обед.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

На основной день визита Си Цзиньпина в Кремле заготовили сюрпризы (культурные) и много мороженого, информирует телеграм-канал «ВестиFM+». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на обед будет традиционная русская кухня и в сопровождении этого обеда — культурная программа. «Что именно, сообщим дополнительно, забегать вперед не будем», — подчеркнул Песков.

Примечательно, что корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале уже обнародовал меню президентского обеда. Туда вошли: закуска из дальневосточных продуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаями и шербет из граната. Кроме этого, на обеде будут поданы печорская нельма с овощами или оленина с вишневым соусом, а также десерт «Павлова».

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле всегда наготове мороженое — «с учетом того, что Си Цзиньпин его очень любит».

В 2019 году перед началом совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе Владимир Путин сделал Си Цзиньпину подарок по случаю его 66-летия — мороженое российского производства, которое очень полюбилось главе КНР.

Днем ранее Си Цзиньпин провёл неформальную встречу с Владимиром Путиным, беседа длилась 4,5 часа. В ходе неё российский лидер, в частности, отметил, что экономика Китая в последнее время сделала такой существенный рывок в развитии, что вызывает естественный интерес и даже зависть. Си Цзиньпин заявил, что китайские власти готовы и дальше продолжать играть конструктивную роль в урегулировании конфликта вокруг Украины. По его словам, большинство стран мира выступает в поддержку разрешения украинского кризиса через переговоры и диалог. Китайский лидер также напомнил, что недавно представил мирный план по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Также он выразил уверенность, что граждане поддержат Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

В процесс переговоров, к которым привлечено внимание всего мира, попытался вклиниться американский президент Джо Байден. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский глава намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с Си Цзиньпином, но чуть позднее признался: ввиду занятости главы Китая Си Цзиньпина его разговор с президентом США Джо Байденом состоится в подходящее время.

«Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность. Главного не заметили — оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Созидательность не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира», — прокомментировала в своем телеграм-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 марта, прибывший в Москву китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что стратегический выбор Пекина заключается в усилении и развитии связей с Москвой. По его словам, Китай сделал этот выбор на основании своих коренных интересов и общей тенденции мирового развития. Китайский лидер будет находиться в российской столице до 22 марта. Визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носит он исключительно деловой характер.