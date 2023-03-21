Марьинка, ДНР, , 08:36 — REGNUM Вооружённые силы Российской Федерации в ходе боевых действий под Марьинкой Донецкой Народной Республики в рамках специальной военной операции уничтожили бронетехнику ВСУ при помощи противотанковых управляемых ракет.

Боевая работа расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«За моей спиной самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», который сейчас находится на боевой работе — ведёт разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника», — рассказал в беседе с РИА Новости командир тактической группы с позывным Байкал 21 марта.

Стоит отметить, что противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» оснащён сверхзвуковыми ракетами 9М120 «Атака» и 9М114 «Кокон», максимальная дальность полета которых достигает шести километров.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял о планомерном продвижении ВС России в направлении Марьинки, несмотря на регулярное усиление украинских подразделений, удерживающих город.