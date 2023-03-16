Врио главы ДНР Пушилин: ВС России продвигаются в Марьинке, несмотря на подвоз резервов Киевом

Москва, , 16:54 — REGNUM Несмотря на то, что Киев постоянно перебрасывает резервы в Марьинку, там продолжается планомерное продвижение Вооружённых сил России. Об этом 16 марта сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Военнослужащий РФ © Алексей Майшев/РИА Новости

«Противник делает все возможное, чтобы затянуть время (освобождения Марьинки — прим.)», — сказал он, уточнив, что ожесточённые бои продолжаются около полутора месяцев.

Пушилин отметил, что российские подразделения «перемалывают» значительные силы противника, резервы которого постоянно перебрасываются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст киевскому режиму истребители МиГ-29. По его словам, в первую очередь Киеву будут переданы четыре воздушных судна.