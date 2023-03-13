Бали, Индонезия, , 17:01 — REGNUM Туристам на индонезийском острове Бали запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся ДТП. Об этом, как передаёт Bloomberg, заявил губернатор острова Ваян Костер.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, иностранцам разрешат пользоваться только теми видами транспорта, которые предоставлены туристическими службами.

«Туристы должны вести себя как туристы и пользоваться транспортными средствами, предоставленными турагентами», — заявил Костер, уточнив, что иностранцы не должны садиться за руль и управлять мотоциклом без верхней одежды или шлема. Он добавил, что многие путешественники управляют арендованными мотоциклами без водительских прав.

Ранее губернатор Бали сообщил, что направил запрос в МИД и министерство юстиций и прав человека республики с предложением отменить упрощённый визовый режим. По его словам, россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям.

Как сообщало ИА REGNUM, кампанию, призванную заставить туристов уважать местные обычаи, планирует начать совет по туризму Бали. С целью призыва к иностранным гостям скромнее одеваться и следить за своим поведением на Бали будут установлены десять рекламных щитов.