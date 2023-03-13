Губернатор Бали Костер предложил отменить визу по прибытии для россиян и украинцев

Джакарта, , 12:51 — REGNUM На острове Бали предложили прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины. С таким предложением, как передаёт The Jakarta Post, выступил губернатор острова Ваян Костер.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе пресс-конференции он заявил, что направил запрос в МИД и министерство юстиций и прав человека республики с предложением отменить упрощённый визовый режим в связи с многочисленными жалобами на туристов их этих двух стран. По его словам, россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям.

По данным иммиграционной службы, с января по март 2023 года на остров прибыли 43 622 гражданина России.

Как сообщало ИА REGNUM, кампанию, призванную заставить туристов уважать местные обычаи, планирует начать совет по туризму Бали. С целью призыва к иностранным гостям скромнее одеваться и следить за своим поведением на Бали будут установлены десять рекламных щитов. Такая реклама будет размещена в самым популярных курортных местах,