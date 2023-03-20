Бали, Индонезия, 20 марта, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Власти Индонезии депортировали иностранных туристов с острова Бали, включая 13 россиян, в рамках борьбы с нарушениями и злоупотреблением визами со стороны граждан других государств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу отделения Минюста на Бали Ангиата Напитупулу.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

По данным Минюста, 47 иностранных граждан депортировали за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство.

«Если кто-то не носит шлем, нужно ли его депортировать? Если один и тот же иностранец продолжает это делать, то возможно», — пояснил глава регионального отделения Минюста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии из-за резонансных ДТП с их участием туристов запретили иностранцам арендовать на Бали мотоциклы В связи с этим губернатор Бали обратился в МИД и Минюст Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений. Кроме того, губернатор острова призвал ограничить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну.