Москва, 20 марта, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что ежегодная квота приема африканских студентов на бюджетные места в российских вузах увеличат более чем в два раза. Об этом российский лидер сказал, выступая на международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Сергей Пятаков/РИА Новости Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН)

«Сейчас в нашей стране обучается около 27 тыс. африканских студентов, из них более пяти тысяч — за счет федерального бюджета. При этом ежегодная квота их приема на бюджетные места в российских вузах будет увеличена более чем вдвое», — сказал Путин.

Владимир Путин добавил, что в практическую стадию вступил проект «Российско-африканского сетевого университета».

Как отметил президент РФ, Москва «наращивает взаимодействие и по такой насущной для Африки тематике, как медицина и здравоохранение, обеспечение биологической и эпидемиологической безопасности». Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием и современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов.

Глава государства также напомнил, что Россия протягивает руку помощи странам Африки в преодолении разрушительных последствий стихийных бедствий, включая наводнения, пожары, ураганы и засухи.

Существенное развитие, по словам Путина, получило сотрудничество со странами Африки в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также военно-техническое взаимодействие, включая поставки российских вооружений и военной техники африканским партнерам. По словам российского лидера, в вузах Минобороны РФ обучаются военные из более 20 африканских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Африка в будущем окажется одним из лидеров формирующегося в настоящее время многополярного миропорядка. По словам президента, страны Африки постоянно повышают свои роль и вес на международной арене, уверенно заявляя о себе в сферах политики и экономики.