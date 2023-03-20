Путин заявил, что убеждён, что Африка станет одним из лидеров формирующегося миропорядка

Москва, , 16:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин убеждён в том, что Африка в будущем окажется одним из лидеров формирующегося в настоящее время многополярного миропорядка. Он заявил об этом 20 марта в ходе пленарного заседания международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире» © Гавриил Григоров/РИА Новости

Как отметил глава Российского государства, африканские страны постоянно повышают свои роль и вес на международной арене, всё более уверенно заявляя о себе в сферах политики и экономики.

«Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного мирового порядка», — сказал он.

При этом Путин уточнил, что для того, чтобы это произошло, на данный момент имеются все необходимые объективные предпосылки.

«Хотя на африканские страны пока приходятся лишь 3% мирового ВВП, отмечаем, что экономика многих из них растёт опережающими темпами», — пояснил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит без зерна особо нуждающиеся страны Африки. Он уточнил, что Москва готова сделать это бесплатно.