Сбербанк: мошенники стали обвинять граждан в «измене Родине»

Москва, , 11:54 — REGNUM Мошенники выманивают у российских граждан деньги, обвиняя их якобы в измене Родине. Число таких обманов растёт, сообщает 13 марта пресс-служба Сбербанка.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Злоумышленники звонят клиенту банка и выдают себя за правоохранителей. Они заявляют, что персональные данные клиента украдены, а с его счёта совершён перевод в пользу украинской армии. Ответственность за это, утверждают они, грозит владельцу карты.

«А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Затем мошенники подключают «службу безопасности банка» и заставляют владельца счёта совершить денежный перевод или взять кредит, чтобы таким образом якобы вычислить недобросовестного банковского работника, укравшего персональные данные.

В банке призвали клиентов прекращать подозрительные разговоры и дополнительно обезопасить себя, подключив уведомления о банковских операциях и отслеживая их историю. Это позволяет полностью контролировать состояние счёта.

Кроме того, напомнили в Сбербанке, работники банка никогда не запрашивают у клиентов полные данные карты и коды из СМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке анонсировали запуск услуги, которая позволит возвращать клиентам переведённые на счета предполагаемых мошенников денежные средства.