Москва, 20 марта, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Россия не оставит без зерна особо нуждающиеся страны Африки, заявил 20 марта президент страны Владимир Путин на конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании второй международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире»

«Если мы всё-таки примем решение не продлевать эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал Путин.

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Напомним, срок зерновой сделки, заключённой в июле прошлого года между Россией, Турцией, ООН и Украиной, истёк 18 марта. Вопрос о том, будет ли она продлена, пока не решён. Если договорённость продлят, то не на 120 дней, как раньше, а только на 60 дней.

При этом Москва не раз указывала на то, что беднейшие страны, особенно нуждающиеся в зерне, несмотря на разблокировку его вывоза с Украины, получают не столько этого продукта, сколько «сытые» европейские страны.