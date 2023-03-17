Штат Нью-Йорк, США, 18 марта, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании сказал, что беднейшие страны мира в рамках «продуктовой сделки» получили всего около 3% зерна.

Council.gov.ru Василий Небензя

Небензя заявил, что у России к выполнению так называемой черноморской зерновой инициативы есть много вопросов.

«Главный вопрос: почему вдруг сделка превратилась из гуманитарной в коммерческую?» — спросил постпред, добавив, что поступило не 66% или 65% поставок, как заявляли на заседании, а всего лишь около 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней.