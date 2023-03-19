Москва, 19 марта, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя направил письмо заместителю генерального секретаря ООН Мартину Гриффитсу и главе ЮНКТАД Ребекке Гринспан, в котором уведомил о том, что Россия рассмотрит дальнейшее продление зерновой сделки по истечении 60 дней только при выполнении определённых условий.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Небензя в письме пояснил, что Москва готова продлить договоренности Черноморской зерновой инициативы при «достижении ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки».

В частности, Россия настаивает на том, чтобы до 18 мая были решены вопросы по подключению к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновлению поставок сельскохозяйственной техники в Россию, снятию ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей. Для продления зерновой сделки со стороны России также необходимо возобновить работу аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса, разблокировать счета и финансовую деятельность российских компаний по производству удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков почему-то заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. Хотя все официальные представители России говорили о сроке в 60 дней.

Как пояснила Мария Захарова, Украина получила уведомление о продлении договоренностей на 60 дней через Белоруссию.

«В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык — румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать», — прокомментировала Захарова.