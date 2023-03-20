Путин заявил, что у Запада не получилось разрушить экономику России
Москва, 20 марта 2023, 14:54 — REGNUM У западных стран не получилось с помощью санкций разрушить экономику России по-быстрому, однако они не оставили попыток и намерены продолжить свои намерения в среднесрочной перспективе. Об этом 20 марта в своём выступлении на расширенном заседании коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вы знаете, что предприняты были коллективным Западом системные усилия по разрушению нашей экономики. Ничего не получилось, ничего и не получится», — заявил глава государства.
По словам Путина, успокаиваться при этом нельзя, так как «те, кто работает против нас, рассчитывают и на среднесрочную перспективу».
Напомним, о том, что у Запада не получилось с помощью санкций быстро разрушить экономику России, глава государства уже заявлял неоднократно. Так, в своём выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин сказал:
«Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось», — заявил президент России.
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