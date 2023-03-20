Москва, 20 марта, 2023, 14:54 — ИА Регнум. У западных стран не получилось с помощью санкций разрушить экономику России по-быстрому, однако они не оставили попыток и намерены продолжить свои намерения в среднесрочной перспективе. Об этом 20 марта в своём выступлении на расширенном заседании коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел.

«Вы знаете, что предприняты были коллективным Западом системные усилия по разрушению нашей экономики. Ничего не получилось, ничего и не получится», — заявил глава государства.

По словам Путина, успокаиваться при этом нельзя, так как «те, кто работает против нас, рассчитывают и на среднесрочную перспективу».

Напомним, о том, что у Запада не получилось с помощью санкций быстро разрушить экономику России, глава государства уже заявлял неоднократно. Так, в своём выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин сказал:

«Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось», — заявил президент России.