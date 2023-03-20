Азербайджан нарушил все пункты трёхстороннего соглашения Москвы, Еревана и Баку — МИД Армении

Москва, , 13:59 — REGNUM Азербайджан нарушил все пункты, предусмотренные трёхсторонним соглашением Москвы, Еревана и Баку, которое было заключено в ноябре 2020 года. Об этом 20 марта заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Арарат Мирзоян Civilnet.am

«К сожалению, на практике нет ни одного пункта в трёхстороннем заявлении от 9 ноября, который Азербайджан не нарушал», — сказал армянский министр.

Мирзоян напомнил, что азербайджанская сторона нарушала режим прекращения огня. Он также обвинил Баку в «оккупации» армянских территорий, удержании военнопленных и блокировании Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом. Глава армянского МИД призвал союзников активней содействовать тому, чтобы Азербайджан выполнял свои обязательства.

Напомним, ранее российские миротворцы неоднократно фиксировали, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня в Карабахе. Армянских военнопленных, которые остаются в Азербайджане, Баку называет «военными преступниками», они находятся в тюрьме. Также азербайджанское руководство не признаёт свою причастность к блокированию Лачинского коридора, заявляя, что это делают активисты по своей воле.

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