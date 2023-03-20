Путин поздравил 110-летнего ветерана в Таджикистане с 80-летием победы под Сталинградом

Душанбе, , 13:47 — REGNUM Сотрудники российского посольства в Душанбе навестили 110-летнего таджикского ветерана и передали ему поздравление от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

110-летний участник Сталинградской битвы — Рашид Каримов Цитата из видео: Посол России навестил старейшего в Таджикистане ветерана Великой Отечественной войны.

Дипломаты побывали в кишлаке Шохамбари Гиссарского района, где навестили 110-летнего участника Сталинградской битвы Рашида Каримова. Сотрудники посольства вручили ветерану поздравление президента Владимира Путина в связи с 80-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«Вы, защитники Сталинграда, одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны», — говорится в тексте поздравления российского лидера.

В свою очередь Рашид Каримов поблагодарил президента РФ за оказываемое внимание ветеранам Великой Отечественной войны.

Известно, что Рашид Каримов является старейшим в Таджикистане участником Великой Отечественной. В Сталинградской битве он принимал участие рядовым артиллерийского полка и получил осколочные ранения. На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 300 тысяч жителей Таджикистана, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил 17 марта, что граждане, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», будут наравне с ветеранами Великой Отечественной войны обеспечены льготами и социальными гарантиями. Напомним, что в 2023 году отмечается 80-летие со дня победы в Сталинградской битве. По поручению президента РФ подготовлены соответствующие поправки в законодательство.