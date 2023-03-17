Премьер-министр России рассказал о льготах для жителей осаждённого Сталинграда

Москва, , 16:03 — REGNUM Граждане, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», будут наравне с ветеранами Великой Отечественной войны обеспечены льготами и социальными гарантиями, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

Председатель правительства напомнил, что в 2023 году отмечается 80-летие со дня победы в Сталинградской битве. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина подготовлены поправки в законодательство, чтобы с текущего года жители осаждённого Сталинграда смогли получать такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, сказал Мишустин.

По словам премьера, эти люди выстояли в самой жестокой и кровопролитной в мировой истории войне. Они заслуживают наибольшего уважения, а государство обязано обеспечить им должное внимание.

Мишустин уточнил, что поправками предусмотрены «соответствующие гарантии социальной защиты, в том числе право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счёт федерального бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в городе-герое Волгограде прошёл парад, посвящённый празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В мероприятиях участвовал президент России Владимир Путин.