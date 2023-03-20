Москва, 20 марта, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В 2022 году у большой части работающих в России урезали соцпакет и снизили количество бонусов. На это пожаловались почти 25% сотрудников российских предприятий. Такие выводы были сделаны на основании анализа, проведённого онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и исследовательским центром «Зарплата. ру».

РИА Новости Строитель

Так, о сокращении льгот заявили 80% сотрудников транспортной сферы, около 60% врачей, 50% работников турсферы и 42% тех, кто занят в строительстве, приводит данные доклада «Лента. ру». При этом пакет ДМС сократили у 23% опрошенных, а руководство 15% работников вовсе отказалось предоставлять этот пакет.

Есть и другие социальные расходы, которые сократили от 13 до 15% работодателей в 2022 году. Это, в том числе, отказ в корпоративном транспорте, предоставлении компенсаций за питание и оплате расходов на детей сотрудников.

Все эти изменения не порадовали работников, из-за чего более половины опрошенных (58%) решилась бы сменить работу, чтобы получить больший соцпакет.

Напомним, два года назад о том, что соцпакет — главный аргумент при выборе работы, заявляли около 13% работников, а 20% считали, что бонусы, которые предоставляют работодатели, помогают пережить кризис.