Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Зенитом»

Москва, , 21:56 — REGNUM Со счётом 1:0 закончился 19 марта матч 20-го тура чемпионата России по футболу с участием команд ЦСКА и «Зенит».

Болельщики ЦСКА Андрей Пронин © ИА REGNUM

Игра проходила на московском стадионе «ВЭБ Арена». Единственный гол на 72-й минуте матча забил нападающий армейцев Фёдор Чалов.

После этого матча ЦСКА находится на пятой строчке в турнирной таблице с 35 очками. «Зенит» остался на первом месте (48 очков).

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза, полуфинальные матчи FONBET Кубка России 2022/2023 состоятся с 4 по 6 апреля.