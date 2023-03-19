«Пари НН» и «Торпедо» сыграли вничью в матче РПЛ — 1:1

Нижний Новгород, , 19:13 — REGNUM Футбольный клуб « Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:1.

Футбол (сс) Edoardo Busti

На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук. А на 58-й нападающий «Торпедо» Йорди Рейна восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 20 очков. «Торпедо» идёт на 16-м месте с восемью очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 1:0.