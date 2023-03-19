Самара, 19 марта, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:0.

Carla Arenas Футбол

Единственный гол в матче забил на 46-й минуте полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 32 очка. «Крылья Советов» идут на 12-м месте с 20 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» одержал победу над «Химками» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 1:0.