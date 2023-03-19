Донецк, 19 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин написал, что президента России Владимира Путина рады видеть в Донбассе.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

В своём телеграм-канале политик отметил, что недаром глава государства посетил Донецкую Народную Республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Он уточнил, что возвращение Крыма и Донбасса являются звеньями одной цепи.

«Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России. И, конечно, очень рады видеть в Донбассе своего президента», — написал глава региона.

Как передавало ИА REGNUM, в 2023 году в Мариуполе планируется отремонтировать 54 км дорог и пять мостов. Рабочие завершили ремонт автомобильной дороги между Мариуполем и Донецком.

Президент России Владимир Путин посетил город Мариуполь и пообщался с местными жителями.