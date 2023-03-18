Москва, 18 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Жители России хранят $105,4 млрд в наличной валюте по состоянию на 1 февраля 2023 года. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что объём наличных долларов, которыми владеют жители России, является рекордным с 2018 года. Отметка в $100 млрд была преодолена в ноябре 2022 года.

Кроме того, к 1 февраля на руках у россиян имеется 7,33 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта ЦБ РФ продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.