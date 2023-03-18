Вашингтон, 18 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Кризис в банковской сфере Соединённых Штатов сыграет на руку России в украинском конфликте. Об этом пишет обозреватель Newsweek Кэтрин Фанг.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Сейчас появились опасения, что у Киева закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что он будет требовать помощь у своих союзников», — пишет эксперт, отмечая, что в нынешних условиях Европа начнёт задумываться о собственных финансах и мнение общества может измениться не в пользу киевского режима.

Автор считает, что финансовая неразбериха ослабит Евросоюз с экономической точки зрения. Фанг акцентировала внимание на том, что недовольство жителей стран союза тратами на Киев не новое явление. По её словам, осенью в Чехии порядка 70 тыс. человек приняли участие в митингах, граждане страны протестовали против увеличения расходов на коммунальные услуги. С такими же требованиями вышли на улицы демонстранты в Италии, Германии и Испании, напоминает автор.

Обозреватель предполагает, что коллективный Запад не откажется от поддержки киевского режима, так как его позиции определяются политическими соображениями.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый обозреватель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse станет следующим, который потерпит крах, после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB).