Предсказавший крах Lehman Brothers Роберт Кийосаки ждёт банкротства швейцарского банка Credit Suisse

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse станет следующим, который потерпит крах, после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB). Об этом 14 марта заявил финансовый обозреватель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в эфире телеканала Fox Business.

Банк Credit Suisse © MANUEL GEISSER via www. imago-ima/Global Look Press

Ранее Кийосаки точно предсказал крах банка Lehman Brothers, из-за которого произошёл финансовый кризис 2008 года.

«Проблема заключается в рынке облигаций. Я назвал Lehman Brothers много лет назад и думаю, что следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», — сказал Кийосаки.

Напомним, 10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который входил в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Один из крупнейших американских банков разорился за 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, акции ряда американских банков обвалились на 20-59%. Также сообщалось об обвале фондовых рынков Европы.