СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу HIMARS — беспилотник «Ланцет»
Lidovky: Россия выставила на поле боя убийцу американских установок HIMARS беспилотник «Ланцет»
Прага, 18 марта, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Беспилотник «Ланцет» российского производства оказался убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS, используемых ВСУ. Такое заключение сделал обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.
«Дрон-камикадзе «Ланцет» до сих пор оставался в тени, но теперь завоевал себе на поле боя немалое уважение», — написал Гобза.
«Ланцет» уничтожает американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и ЗРК Stormer HVM ВСУ британского производства.
Автор восхищается, что беспилотник не только бьёт точно в цель, но также может работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя.
Ранее Минобороны РФ публиковало видео, как «Ланцет» эффективно применяется для уничтожения бронетехники ВСУ: уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника.
Как сообщало ИА REGNUM, «Ланцет» модернизировали с учетом опыта боевого применения в специальной военной операции.