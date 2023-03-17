Прага, 18 марта, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Беспилотник «Ланцет» российского производства оказался убийцей передовых американских ракетных комплексов HIMARS, используемых ВСУ. Такое заключение сделал обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Дрон-камикадзе «Ланцет» до сих пор оставался в тени, но теперь завоевал себе на поле боя немалое уважение», — написал Гобза.

«Ланцет» уничтожает американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и ЗРК Stormer HVM ВСУ британского производства.

Автор восхищается, что беспилотник не только бьёт точно в цель, но также может работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боя.

Ранее Минобороны РФ публиковало видео, как «Ланцет» эффективно применяется для уничтожения бронетехники ВСУ: уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Ланцет» модернизировали с учетом опыта боевого применения в специальной военной операции.