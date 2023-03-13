Источник: боевую часть дронов-камикадзе «Ланцет» усилили с учетом опыта спецоперации

Москва, , 05:35 — REGNUM Известные как «Ланцет» российские барражирующие боеприпасы «Изделие-52» подверглись модернизации с учетом опыта боевого применения в специальной военной операции.

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

«Базовая версия дрона — «Изделие-52», которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО», — заявил информированный источник, слова которого приводит РИА Новости.

Изменения коснулись оптико-электронной системы наведения, а также системы управления, которая была усовершенствована и получила новое программное обеспечение. Кроме того, «Ланцету» разработали более мощную боевую часть для гарантированного уничтожения типовых целей, включая артиллерийские установки, бронемашины, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы и живую силу неприятеля.

«Изделие-52» может иметь один из трех типов боевых частей — кумулятивную, осколочно-фугасную и термобарическую. Также отмечается, что используются две разновидности дронов — с меньшей и большей боевой частью, что позволяет улучшить гибкость их применения в зависимости от характера цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в госкорпорации «Ростех» объявили о том, что предприятия объединения нарастили производство передовых вооружений. Речь идет о производстве дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных системах залпового огня «Торнадо-С».