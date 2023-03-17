Москва, 17 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок. Об этом глава государства заявил 17 марта на совещании по развитию Крыма.

Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости Ремонт Крымского моста

Глава государства напомнил, что в минувшие годы на полуострове были созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля.

«Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост», — пояснил президент России, добавив, что восстановление Крымского моста после теракта продолжается.

«Уверен, что работа будет завершена в срок», — заявил он, напомнив, что на мосту уже открыто автомобильное движение, сейчас идёт ремонт железнодорожных путей.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля.