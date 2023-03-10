Глава Крыма: ремонт железнодорожной части Крымского моста могут завершить раньше июля

Симферополь, , 11:07 — REGNUM Ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля. Об этом в интервью РИА Новости 10 марта заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока», — сказал Аксенов, отметив вероятность, что и работы на железнодорожном переходе будут выполнены раньше срока.

По словам главы Крыма, нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железнодорожной части.