Москва, 17 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Ситуация в банковском секторе Соединённых Штатов увеличивает риски для мировой экономики. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«В оценке внешних условий не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы», — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

Набиуллина добавила, что кризис в банковской системе США не оказывает прямого воздействия на финансовую систему России, уточнив, что сам по себе этот фактор добавляет неопределенности дальнейшей траектории мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард высоко оценила действия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по предотвращению инфляции.