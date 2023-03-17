Президент Бразилии да Силва посетит Китай 26–31 марта

Пекин, , 10:59 — REGNUM Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Китай с государственным визитом в конце марта. Об этом 17 марта сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Лула да Сильва Valter Campanato/ABr

По её словам, визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 26 по 31 марта.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 26 по 31 марта посетит Китай с государственным визитом», — говорится в сообщении, опубликванном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее стало известно, что председатель КНР посетит Москву по приглашению российского лидера с 20 по 22 марта. Как отметили в Кремле, стороны обсудят углубление двустороннего сотрудничества на мировой арене.