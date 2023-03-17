Москва, 17 марта, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с председателем Си Цзиньпином углубление двустороннего сотрудничества на мировой арене. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Согласно опубликованным данным, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы развития всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также запланирован обмен мнениями по углублению сотрудничества на международной арене.

Ранее стало известно, что председатель КНР посетит Москву по приглашению российского лидера с 20 по 22 марта. Во внешнеполитическом ведомстве Китая считают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие с Россией по принципу «спина к спине».