Французский политик обвинил США в диверсии на «Северных потоках»
Париж, 17 марта 2023, 04:34 — REGNUM За подрывом «Северных потоков» стоят американцы, которые много лет борются с этими газопроводами. Свою версию теракта изложил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«В начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев», — сказал РИА Новости Филиппо.
Действовали США в одиночку или с союзниками — норвежцами — в этом вопросе ещё стоит разобраться, считает политик.
«Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским. Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счёт этого», — резюмировал эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, поток публикаций с указанием «фантастических» причин взрыва на российских «Северных потоках» не прекращается в американских СМИ, заявили в представительстве России в Вашингтоне. В посольстве считают это дезинформирование координируемым со стороны администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.