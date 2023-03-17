В посольстве РФ заявили о тиражировании американскими СМИ ложных версий подрыва «Северных потоков»

Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Поток публикаций с указанием «фантастических» причин взрыва на российских магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» не прекращается в американских СМИ, заявили в представительстве России в Вашингтоне. В посольстве считают это дезинформирование координируемым со стороны администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Указывается, что подобные публикации в основном тиражируют приближённые к Белому дому издания. Они «намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море» и «раскручивают «фантастические» истории о неких гражданах, сподобившихся на арендованной «яхте» осуществить столь сложную диверсию», подчеркнули представители дипмиссии.

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что подготовка и реализация такого теракта под силу лишь отдельным государствам, обладающим определенными технологиями», — также говорится в комментарии.

Попытки дезинформирования читателей в посольстве объяснили намерением не допустить выявления истинных исполнителей и заказчиков диверсии на «Северных потоках». Дипломаты также призвали представителей американской стороны к проведению прозрачного международного расследования инцидента на магистралях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее New York Times заявила, что теракт устроила «проукраинская группировка» диверсантов, финансируемая инвестором с Украины. Проводивший ранее независимое расследование диверсии американский журналист Сеймур Херш назвал эту версию сумасшедшей и выданной прессе разведывательными ведомствами США.