Посол США Миллер: Швейцария может заблокировать ещё 100 млрд долларов российских активов

Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что власти Швейцарии вполне могли бы заблокировать ещё до 100 млрд долларов российских активов. Своё мнение дипломат высказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Национальный банк Швейцарии Baikonur

Миллер напомнил, что Швейцария присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям. Заморожено в швейцарских банках активов на сумму 7,75 млрд франков.

«Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 млрд долларов», — цитирует издание посла.

Дипломат добавил, что необходимо найти как можно больше российских активов, заморозить их и, если необходимо, конфисковать и отдать Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Швейцарии Берне прошла демонстрация, участники которой призвали власти страны к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям на Украине.